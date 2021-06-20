Журналист Гордон: ВСУ отвоюют Донецк и Горловку, если Киев перевооружит армию и продемонстрирует политическую волю

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20 июня 2021, 16:35

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал, при каких условиях Вооруженные силы Украины отвоют Донецк и Горловку, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенной ДНР.

Гордон отметил на видео, размещенном на его YouTube-канале, что ВСУ возьмут названные города, если Киев перевооружит армию и продемонстрирует политическую волю.

«Ни одна собака за рубежом ничего не сделает, если Украина зайдет и заберет свое. Для этого надо оснастить армию, она влачит жалкое существование. Ее семь лет разворовывают», - заявил журналист.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ветеран ополчения Донбасса с позывным «Клим» озвучил прогноз, по которому война закончится в Киеве в случае наступления ВСУ.

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