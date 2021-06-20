Аргументы Недели В мире 13+

Журналист Гордон: ВСУ отвоюют Донецк и Горловку, если Киев перевооружит армию и продемонстрирует политическую волю

, 16:35

Журналист Гордон: ВСУ отвоюют Донецк и Горловку, если Киев перевооружит армию и продемонстрирует политическую волю
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал, при каких условиях Вооруженные силы Украины отвоют Донецк и Горловку, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенной ДНР.

Гордон отметил на видео, размещенном на его YouTube-канале, что ВСУ возьмут названные города, если Киев перевооружит армию и продемонстрирует политическую волю.

«Ни одна собака за рубежом ничего не сделает, если Украина зайдет и заберет свое. Для этого надо оснастить армию, она влачит жалкое существование. Ее семь лет разворовывают», - заявил журналист.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ветеран ополчения Донбасса с позывным «Клим» озвучил прогноз, по которому война закончится в Киеве в случае наступления ВСУ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове из-за подтоплений столько воды, «что власти даже не знают, что с ней делать».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

В мире

Общество

Общество

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире

Общество