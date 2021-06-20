Ветеран ополчения «Клим»: если ВСУ пойдут в наступление в Донбассе, война закончится в Киеве
20 июня 2021, 16:07
Если Вооруженные силы Украины пойдут в наступление в Донбассе, война закончится в Киеве. Соответствующий прогноз в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса» озвучил ветеран ополчения с позывным «Клим».
«Сейчас все подготовлены с двух сторон. Это не так, как в 2014 году будет. Будет серьезно, будет страшно», - отметил «Клим».
Он добавил, что в случае наступления Украины атака противника начнется на южном направлении. При этом ветеран ополчения предсказал, что война закончится в Киеве, если враг решится напасть на республики Донбасса.
Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Сергей Михеев указал на то, что у России есть технические возможности для физического уничтожения всей украинской властной верхушки.
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