Политолог Михеев: у России есть технические возможности для физического уничтожения всей властной верхушки Украины

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20 июня 2021, 15:36

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

У Российской Федерации имеются технические возможности для физического уничтожения всей властной верхушки Украины. На это указал отечественный политолог Сергей Михеев.

«У российской стороны есть все технические возможности, чтобы физически уничтожить всю верхушку украинского государства. Не говоря уже о разных там пропагандистах», - отметил Михеев, выступивший некоторое время назад в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт добавил, что Москва не задействовала свои силы в 2014 году для ликвидации руководства Украины, пришедшего к власти после победы Евромайдана, однако в Киеве «этого не оценили».

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Александр Храмчихин озвучил мнение, согласно которому Запад никогда не признает Крым российским, чтобы не принимать в НАТО Киев.

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