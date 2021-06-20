Издание Avia.pro: новый американский бомбардировщик B-21 Raider может оказаться неуязвим для российского С-500

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20 июня 2021, 12:35 Источник: Аvia.pro

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Новый американский бомбардировщик B-21 Raider, который армия Соединенных Штатов должна принять на вооружение в 2026—2027 годах, может оказаться неуязвим для российского зенитно-ракетного комплекса С-500. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что вероятен вариант, при котором B-21 Raider получит крылатые ракеты с дальностью свыше одной тысячи километров. В процитированном материале констатируется, что в этом случае бомбардировщику не понадобится входить в зону поражения С-500. Таким образом, B-21 Raider может оказаться неуязвим для комплекса РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu отметил, что «сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 перед переговорами между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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