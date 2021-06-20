Аргументы Недели В мире 13+

Издание Avia.pro: новый американский бомбардировщик B-21 Raider может оказаться неуязвим для российского С-500

, 12:35 Источник: Аvia.pro

Издание Avia.pro: новый американский бомбардировщик B-21 Raider может оказаться неуязвим для российского С-500
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Новый американский бомбардировщик B-21 Raider, который армия Соединенных Штатов должна принять на вооружение в 2026—2027 годах, может оказаться неуязвим для российского зенитно-ракетного комплекса С-500. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что вероятен вариант, при котором B-21 Raider получит крылатые ракеты с дальностью свыше одной тысячи километров. В процитированном материале констатируется, что в этом случае бомбардировщику не понадобится входить в зону поражения С-500. Таким образом, B-21 Raider может оказаться неуязвим для комплекса РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu отметил, что «сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 перед переговорами между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове из-за подтоплений столько воды, «что власти даже не знают, что с ней делать».

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире

Общество

Общество

Происшествия