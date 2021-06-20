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Sohu: «сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских Ту-160 перед встречей Путина и Байдена

, 09:45 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: «сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских Ту-160 перед встречей Путина и Байдена
Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

«Сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 перед встречей главы РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Швейцарии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах китайской интернет-прессы.

Сайт Sohu пишет, что незадолго до переговоров двух президентов Москва подняла в небо два Ту-160, которые прошли над Балтийским морем. Портал констатирует, что восьмичасовой полет бомбардировщиков стал полной неожиданностью для Североатлантического альянса. В материале китайского сетевого издания, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что «сразу несколько европейских стран начали паниковать».

С помощью полета Ту-160 Москва продемонстрировала своим оппонентам, что не стоит пытаться вести диалог с ней с позиции силы, указали авторы Sohu.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Baijiahao спрогнозировал, что при необходимости российские бомбардировщики Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море.

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