Baijiahao: при необходимости российские Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море

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20 июня 2021, 08:18 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

При необходимости российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море. На это указывается в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao высказал точку зрения, по которой Великобритания ошиблась, когда планировала маршрут похода группы своих кораблей во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth. В Лондоне не учли активности военных РФ в Средиземноморье.

Ресурс пишет, что экипажи британских судов будут испытывать большую нервозность во время нахождения в Средиземном море, поскольку окажутся в зоне досягаемости бомбардировщиков Ту-22М3, которые после модернизации способна принимать российская база в сирийском Хмеймиме.

В материале китайского сайта, пересказанном изданием «ПолитРоссия», констатируется, что Ту-22М3 является крайне опасным самолетом. Отмечается, что при необходимости данные боевые машины могут разгромить авианосную группу Великобритании.

Ранее в воскресенье портал Avia.pro сообщил, что патрульный корабль РФ начал преследование трех судов НАТО, вошедших в Черное море.

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