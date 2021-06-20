Avia.pro: российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО, появившихся в Черном море

Российский патрульный корабль начал преследование трех судов Североатлантического альянса, появившихся в акватории Черного моря. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в Черное море вошли три судна НАТО. В числе них американский ракетный эсминец Laboon, британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen. В процитированном материале отмечается, что их преследование начал российский патрульный корабль «Дмитрий Рогачев».
Констатируется, что судно не препятствует проходу боевых единиц флота западного военного блока, при этом оно держится на сравнительно близком расстоянии от оппонентов.
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт написал, что британские истребители F-35 могли сымитировать атаку на корабли Черноморского флота РФ.
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