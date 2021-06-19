Портал Avia.pro: британские F-35 могли сымитировать атаку на корабли Черноморского флота России

Истребители F-35, имеющиеся на вооружении Великобритании, могли сымитировать атаку на корабли российского Черноморского флота (ЧФ). Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что несколько часов назад рядом с территориальными водами Румынии были замечены британские F-35. Как отмечается в процитированной публикации, данные самолеты могли сымитировать атаку на суда ЧФ, сопровождавшие британский и нидерландский корабли. Констатируется, что российские силы находились как раз в районе полетов F-35.
Ранее в субботу сообщалось, что военный эксперт Виктор Литовкин высказал прогноз, по которому армия РФ собьет новый американский самолет-шпион Bombardier Challenger 650 Artemis в случае его вторжения в воздушное пространство страны.
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