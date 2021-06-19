Экс-полковник Литовкин: армия России собьет новый самолет-шпион США в случае его вторжения в пространство страны

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19 июня 2021, 17:18 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия собьет новый американский самолет-шпион в случае его вторжения в воздушное пространство страны. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями интернет-прессы высказал военный эксперт, бывший полковник Виктор Литовкин.

В ходе учений Североатлантического альянса Baltops 2021 Соединенные Штаты протестировали свой новый самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis. Согласно информации СМИ, данная машина несколько раз пыталась осуществить разведку пунктов управления и связи, расположенных в Калининградской области.

Виктор Литовкин констатировал, что российские государственные рубежи надежно защищены средствами ПВО. По словам экс-полковника, если Bombardier Challenger 650 Artemis решится на вторжение в пространство страны, его постигнет судьба самолета-разведчика U-2, который сбили над Свердловском в 1960 году.

Как уточнил Литовкин, «у нас сегодня больше гарантий». Нынешние возможности армии РФ позволяют поразить американский самолет в районе границы.

Ранее в субботу сообщалось, что японский портал Wedge Infinity назвал «кошмаром» для США возможный военный союз России и Китая.

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