Японское издание Wedge Infinity назвало «кошмаром» для США возможный военный союз России и Китая

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19 июня 2021, 15:46

Китайские военные, Alexei Nikolsky / globallookpress.com

Возможный военный союз Российской Федерации и Китая станет «кошмаром» для Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в японском сегменте интернета.

Как пишет сетевое издание Wedge Infinity, сегодняшние отношения между Москвой и Пекином близки к стадии, которая непосредственно предшествует военному альянсу. Отмечается, что заключение формального соглашения о формировании коалиции является лишь вопросом времени.

Портал назвал возможный военный союз двух стран «кошмаром» для США. Прогнозируется, что в этом случае американское командование будет вынуждено «планировать военные операции на два фронта: в Европе и Азии».

Кроме того, сайт процитировал неназванного по имени представителя Минобороны Штатов. Источник констатировал, что Вашингтону не удастся справиться с будущими угрозами со стороны России и Китая с помощью простой стратегии.

Ранее в субботу сообщалось, что украинский профессор Григорий Перепелица указал на способность Москвы ликвидировать НАТО посредством быстрого военного удара в Европе.

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