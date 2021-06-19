Украинский профессор Перепелица: Россия способна ликвидировать НАТО при помощи быстрого военного удара в Европе

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19 июня 2021, 15:20

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна ликвидировать Североатлантический альянс при помощи быстрого военного удара на территории Европы. На это указал доктор политических наук с Украины, профессор Григорий Перепелица.

Эксперт отметил, что возможности армии РФ позволяют ей в течение двух-трех дней разгромить «восточный фланг» НАТО, где западный блок сосредоточил небольшие силы, и за неделю взять под контроль Польшу.

По словам Перепелицы, в случае реализации данного сценария Москва в ультимативной форме потребует от Соединенных Штатов пересмотреть сформировавшийся мировой порядок. Украинский профессор полагает, что американская сторона будет вынуждена согласиться, так как не сможет оперативно перебросить свои войска в Европу. После этого НАТО прекратит свое существование, процитировало Григория Перепелицу интернет-издание «Репортер».

Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Юрий Кнутов озвучил мнение, согласно которому российская армия сдерживает Украину от наступления на непризнанные республики Донбасса.

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