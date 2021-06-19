Daily Express: немецкие военные из миссии НАТО по сдерживанию России «опозорились» в Литве из-за незаконной вечеринки

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19 июня 2021, 14:19 Источник: «ПолитРоссия»

Немецкие военные, Patrick Pleul / globallookpress.com

Немецкие военные, участвующие в миссии Североатлантического альянса по сдерживанию Российской Федерации, «опозорились» в Литве из-за незаконной вечеринки. Об этом говорится в материале, размещенной на страницах британских СМИ.

Издание Daily Express пишет, что военные ФРГ из антироссийской миссии НАТО в Литве «опозорились» после появления информации о незаконной вечеринке, устроенной ими в окрестностях Вильнюса. На ней, как выяснили немецкие власти, представители армии страны исполняли ультраправые и антисемитские песни, дрались и приставали к женщинам.

Ответственность за проведение расследования данного инцидента взяла на себя глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Если показания свидетелей подтвердятся, то репутации НАТО в Литве будет нанесен значительный ущерб, отмечается в публикации Daily Express, которую пересказал ресурс «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в субботу, американское издание The National Interest допустило, что Балтика может стать местом воздушного боя между Россией и НАТО в случае военного противостояния.

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