National Interest: Балтика может стать местом воздушного боя между Россией и НАТО в случае войны

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19 июня 2021, 11:22 Источник: «ПолитРоссия»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Балтийское море может стать местом воздушного боя между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом в случае военного конфликта. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest констатирует, что небо над Балтикой делят между собой РФ, Финляндия и Швеция, а также входящие в НАТО Польша, Германия и Дания. Такая ситуация приводит ко встречам в данном районе авиации РФ и западного блока.

Один из подобных случаев произошел в прошлый вторник. Пара российских ракетоносцев Ту-160 пролетела над морем вместе с истребителями Су-27 и Су-35. Боевые машины на разных участках сопровождали поднятые по тревоге итальянские F-35, датские F-16 и шведские JAS 39 Gripens.

Балтика может стать местом воздушного боя в случае войны между Москвой и НАТО, делается вывод в публикации The National Interest, пересказанной авторами сайта «ПолитРоссия».

Ранее в субботу портал Avia.pro сообщил, что боевые корабли РФ выдвинулись в вероятный район испытания американского гиперзвукового оружия.

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