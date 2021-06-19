Российские боевые корабли выдвинулись в вероятный район испытания гиперзвукового оружия США

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19 июня 2021, 10:54 Источник: Аvia.pro

Корабли Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские боевые корабли выдвинулись в вероятный район испытания гиперзвукового вооружения Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад группа судов, задействованных в учениях сил Тихоокеанского флота РФ, направилась в сторону Гавайских островов. Предполагается, что 20 июня американская сторона проведет в данном районе испытания своего гиперзвукового оружия.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Baijiahao прокомментировал маневры российского Северного флота, которые состоялись в акватории Баренцева моря.

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