Аргументы Недели В мире 13+

Российские боевые корабли выдвинулись в вероятный район испытания гиперзвукового оружия США

, 10:54 Источник: Аvia.pro

Российские боевые корабли выдвинулись в вероятный район испытания гиперзвукового оружия США
Корабли Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские боевые корабли выдвинулись в вероятный район испытания гиперзвукового вооружения Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад группа судов, задействованных в учениях сил Тихоокеанского флота РФ, направилась в сторону Гавайских островов. Предполагается, что 20 июня американская сторона проведет в данном районе испытания своего гиперзвукового оружия.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Baijiahao прокомментировал маневры российского Северного флота, которые состоялись в акватории Баренцева моря.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов заявил о способности ВСУ отвоевать республики Донбасса

Совнацбез Украины раскрыл, что мешает ВСУ уничтожить республики Донбасса

Вооруженные силы Украины способны отвоевать территории, которые контролируют в настоящее время власти ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью