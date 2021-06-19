Baijiahao об учениях Северного флота РФ: «Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене»

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19 июня 2021, 10:30 Источник: «ПолитРоссия»

Учения Северного флота РФ, Kremlin Pool / globallookpress.com

«Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене». Так в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, прокомментированы недавние учения Северного флота РФ.

Портал Baijiahao пишет, что Североатлантический альянс решил продемонстрировать Москве свою силу, организовав в акватории Балтийского моря маневры Baltops 2021. К ним привлекли сорок боевых судов, шестьдесят самолетов и вертолетов, около четырех тысяч военных.

Россия в ответ провела в Баренцевом море учения, в которых приняли участие свыше двадцати надводных кораблей и субмарин Северного флота. В ходе тренировки были отработаны удары по условному противнику посредством использования многочисленных боевых систем.

«Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене», - отметили авторы Baijiahao.

В публикации китайского сайта, пересказанной «ПолитРоссией», указывается на то, что примеру Москвы должны последовать все страны, на которых оказывают давление Соединенные Штаты и их союзники по НАТО.

Как сообщалось ранее в субботу, отечественный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что в случае внезапного уничтожения Америкой Москвы и Санкт-Петербурга США атакует система «Мертвая рука».

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