Экс-полковник Баранец: в случае внезапного уничтожения Америкой Москвы и Петербурга США атакует система «Мертвая рука»

Если американцы внезапно уничтожат Москву и Санкт-Петербург, Соединенные Штаты атакует российская система «Мертвая рука». На это указал отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.
Специалист, ставший собеседником журналистов, напомнил, что у РФ имеется комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». Данная система, известная на Западе под названием «Мертвая рука», была создана в свое время на случай внезапного уничтожения Америкой Москвы и Санкт-Петербурга. Если это произойдет, комплекс в автоматическом режиме нанесет удары по США, отметил Баранец. По его словам, ракеты будут направлены, в частности, на Вашингтон и Нью-Йорк.
Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro написал, что российские военные могли испытать радары систем С-300 и С-400 на реальных истребителях F-35.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.