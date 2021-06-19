Экс-полковник Баранец: в случае внезапного уничтожения Америкой Москвы и Петербурга США атакует система «Мертвая рука»

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2021, 09:16 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если американцы внезапно уничтожат Москву и Санкт-Петербург, Соединенные Штаты атакует российская система «Мертвая рука». На это указал отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист, ставший собеседником журналистов, напомнил, что у РФ имеется комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». Данная система, известная на Западе под названием «Мертвая рука», была создана в свое время на случай внезапного уничтожения Америкой Москвы и Санкт-Петербурга. Если это произойдет, комплекс в автоматическом режиме нанесет удары по США, отметил Баранец. По его словам, ракеты будут направлены, в частности, на Вашингтон и Нью-Йорк.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro написал, что российские военные могли испытать радары систем С-300 и С-400 на реальных истребителях F-35.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости