Сайт Avia.pro: военные России могли испытать радары комплексов С-300 и С-400 на реальных истребителях F-35

Российские военные могли испытать радары зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 на реальных истребителях пятого поколения F-35. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.
Портал Avia.pro пишет о том, что некоторое время назад были зафиксированы случаи приближения к государственным рубежам РФ на балтийском направлении самолетов F-35, состоящих на вооружении Италии. Успешный перехват самолетов российской стороной свидетельствует о том, что системы С-300 и С-400 справились с их обнаружением, указывается в процитированной публикации. Таким образом, радары комплексов могли испытать на реальных F-35, отмечает сайт.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu написал, что российские истребители отогнали F-35 от бомбардировщиков Ту-160 в ходе полета над Балтийским морем.
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