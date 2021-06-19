Sohu: российские истребители отогнали F-35 от бомбардировщиков Ту-160 во время полета над Балтикой

Истребители российских ВКС отогнали F-35 от бомбардировщиков Ту-160 в ходе полета над Балтийским морем. На это указывается в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Ресурс Sohu отмечает, что некоторое время назад два стратегических бомбардировщика Ту-160 осуществили восьмичасовой полет в воздушном пространстве Балтики. Провести перехват бомбардировщиков попытались истребители пятого поколения F-35 и другие боевые машины, состоящие на вооружении стран, входящих в состав Североатлантического альянса.
Силы НАТО не смогли выполнить поставленную перед ними задачу из-за Су-35С и Су-27. Данные самолеты отогнали западных оппонентов от Ту-160, констатируется в материале Sohu, который пересказали журналисты издания «ПолитРоссия».
Ранее в субботу сайт Avia.pro написал, что ракетные крейсеры РФ могли отправиться на перехват британского авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземное море.
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