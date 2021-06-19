Avia.pro: российские ракетные крейсеры могли отправиться на перехват британского авианосца в Средиземное море

Российские ракетные крейсеры могли отправиться на перехват британского авианосца в акватории Средиземного моря. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад пролив Босфор прошли два крейсера - «Москва» и «Слава» - а также один фрегат. Предполагается, что это «Адмирал Григорович» или «Адмирал Эссен».
Сайт отмечает, что российские боевые суда могли отправиться в восточную часть Средиземного моря на перехват британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Возможности названных кораблей РФ позволяют осуществить данный маневр, констатируется в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что американская авиация отработала условное уничтожение систем С-400 на учениях в Африке.
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