Avia.pro: российские ракетные крейсеры могли отправиться на перехват британского авианосца в Средиземное море

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2021, 07:19 Источник: Аvia.pro

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетные крейсеры могли отправиться на перехват британского авианосца в акватории Средиземного моря. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад пролив Босфор прошли два крейсера - «Москва» и «Слава» - а также один фрегат. Предполагается, что это «Адмирал Григорович» или «Адмирал Эссен».

Сайт отмечает, что российские боевые суда могли отправиться в восточную часть Средиземного моря на перехват британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Возможности названных кораблей РФ позволяют осуществить данный маневр, констатируется в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что американская авиация отработала условное уничтожение систем С-400 на учениях в Африке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости