Американская боевая авиация отработала условное уничтожение российских С-400 на учениях в Африке

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18 июня 2021, 10:31 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, Ssgt. Zade Vadnais/Planetpix / globallookpress.com

Американская боевая авиация отработала условное уничтожение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на учениях в Африке. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад на территории Западной и Северной Африки были проведены учения, в ходе которых истребители F-16 и бомбардировщики B-52 Соединенных Штатов отработали условное уничтожение С-400 в Марокко. Согласно имеющимся сведениям, силы, задействованные в тренировке, успешно справились с поставленными перед ними задачами.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest написало, что Россия разрабатывает оружие для ликвидации американских танков Abrams.

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