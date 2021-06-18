Американская боевая авиация отработала условное уничтожение российских С-400 на учениях в Африке

Американская боевая авиация отработала условное уничтожение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на учениях в Африке. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад на территории Западной и Северной Африки были проведены учения, в ходе которых истребители F-16 и бомбардировщики B-52 Соединенных Штатов отработали условное уничтожение С-400 в Марокко. Согласно имеющимся сведениям, силы, задействованные в тренировке, успешно справились с поставленными перед ними задачами.
Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest написало, что Россия разрабатывает оружие для ликвидации американских танков Abrams.
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