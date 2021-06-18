National Interest: Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams

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18 июня 2021, 09:25 Источник: «ПолитРоссия»

Танк M1 Abrams, U.S. Army / globallookpress.com

Российская Федерация разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest (NI) отметило, что некоторое время назад в РФ объявили о старте серийного производства новейших боеприпасов для гранатомета РПГ-7В2. Кроме того, в настоящий момент ведутся работы, направленные на модернизацию самого гранатомета. Российские специалисты намерены увеличить его дальность для поражения тяжелой техники и оснастить новыми прицельными устройствами.

Данное оружие будет предназначено для уничтожения танков Abrams, делается вывод в публикации NI, которую пересказали авторы портала «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в пятницу, издание Forbes написало, что американский военный флот собирается защищаться от гиперзвуковых ракет РФ с помощью беспилотников.

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