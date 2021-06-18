National Interest: Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams

Российская Федерация разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Издание The National Interest (NI) отметило, что некоторое время назад в РФ объявили о старте серийного производства новейших боеприпасов для гранатомета РПГ-7В2. Кроме того, в настоящий момент ведутся работы, направленные на модернизацию самого гранатомета. Российские специалисты намерены увеличить его дальность для поражения тяжелой техники и оснастить новыми прицельными устройствами.
Данное оружие будет предназначено для уничтожения танков Abrams, делается вывод в публикации NI, которую пересказали авторы портала «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее в пятницу, издание Forbes написало, что американский военный флот собирается защищаться от гиперзвуковых ракет РФ с помощью беспилотников.
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