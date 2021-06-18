Forbes: военный флот США собирается защищаться от гиперзвуковых ракет России с помощью дронов

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18 июня 2021, 08:41 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Военный флот Соединенных Штатов собирается защищаться от гиперзвуковых ракет, имеющихся в распоряжении Российской Федерации, с помощью беспилотников. На это указывается в материале американских СМИ.

Как констатирует издание Forbes, гиперзвуковые противокорабельные снаряды нового поколения, к которым относится российский «Циркон», способны развивать скорость до 9 чисел Маха. При этом данные боеприпасы могут передвигаться на низких высотах и маневрировать, что затрудняет их перехват.

В публикации Forbes, пересказанной журналистами портала «ПолитРоссия», говорится, что в ВМС США выдвинули идею об использовании против гиперзвукового оружия дронов. Предполагается, что аппараты, оснащенные бортовыми радиолокационными системами, будут взлетать с корабля и издалека обнаруживать запущенную ракету. Таким образом, у судна появится время для ликвидации угрозы.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что израильские самолеты F-35 могли проверить возможность прорыва через воздушное пространство Сирии, подконтрольное российским ПВО и ВКС.

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