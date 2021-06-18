Сайт Avia.pro: F-35 Израиля могли проверить возможность прорыва через сирийское пространство, подконтрольное российским ПВО и ВКС

Израильские самолеты F-35 могли проверить возможность прорыва через сирийское воздушное пространство, подконтрольное российским ПВО и ВКС. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Несколько дней назад появилась информация, из которой следовало, что рядом с базой РФ в сирийском Хмеймиме были перехвачены два F-35, пытавшиеся нарушить границы арабской республики. Как пишет сайт Avia.pro, наиболее вероятным является то, что данные истребители принадлежали Израилю. Самолеты могли проверить возможность прорыва через пространство, подконтрольное отечественным ПВО и ВКС, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в пятницу тот же самый портал сообщил, что Соединенные Штаты из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22.
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