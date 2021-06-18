Avia.pro: США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

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18 июня 2021, 07:43 Источник: Аvia.pro

Американская подлодка, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22. На это указывается в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

По информации, представленной сайтом Avia.pro, после того, как американская атомная субмарина, покинувшая базу на Гавайях, была обнаружена противолодочными самолетами РФ, военные США подняли в небо самолеты F-22. Это первый случай, когда Штаты задействовали данные истребители, чтобы прикрыть свою подлодку, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе тот же самый портал сообщил, что российские ВКС третий раз в течение месяца перехватили истребители F-35.

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