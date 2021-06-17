Сайт Avia.pro: российские ВКС третий раз за месяц перехватили истребители F-35

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17 июня 2021, 09:52 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС третий раз за месяц перехватили истребители пятого поколения F-35. На это указывается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что несколько дней назад отечественные Су-27 и Су-35 осуществили перехват пары самолетов F-35, состоящих на вооружении Италии, в воздушном пространстве над Балтийским морем.

В процитированной публикации отмечается, что это уже третий подобный случай за месяц. Сайт пишет, что ранее F-35 перехватывались с задействованием Су-35 и Су-30СМ.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что армии США не хватает разведывательных технологий для войны с Россией.

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