National Interest: армии США не хватает разведывательных технологий для войны с Россией

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17 июня 2021, 08:39 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения США, US Navy / globallookpress.com

Армии Соединенных Штатов не хватает разведывательных технологий для военного конфликта с Российской Федерацией. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Как пишет сайт «ПолитРоссия», издание The National Interest посвятило публикацию концепции современной многодоменной войны, которая предполагает параллельные боевые действия во всех сферах: на море, земле, в воздушном, космическом и киберпространствах. В NI пришли к выводу, что у Вооруженных сил США не хватает технологий в области разведки для войны с Москвой.

Без инфраструктуры, позволяющей собирать информацию в реальном времени и моментально обмениваться ей по защищенным каналам, Вашингтон не может рассчитывать на победу в случае конфликта с РФ, отметило американское издание.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный парламентарий Франц Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия на территории Крыма.

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