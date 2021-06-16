Аргументы Недели Общество 13+

Сенатор Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия в Крыму

, 14:29 Источник: «ПолитРоссия»

Сенатор Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия в Крыму
Член Совета Федерации Франц Клинцевич, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российский сенатор Франц Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия на территории Крымского полуострова. Соответствующее заявление член Совета Федерации сделал в разговоре с журналистами.

Клинцевич отметил, что Москва в ответ на активизацию Североатлантического альянса в Черном море усиливает Черноморский флот. Так, за последние годы ЧФ получил шесть дизельных подлодок.

Парламентарий констатировал, что российская группировка в Крыму является полностью самодостаточной, ей не хватает только тактического ядерного оружия. Оно, вероятно, появится на полуострове в обозримом будущем, спрогнозировал Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее в среду, американское издание The National Interest написало, что военному флоту США нужно опасаться российских атомных субмарин «Борей» с ракетами «Булава».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Песков заявил о готовности Путина четко обозначить Байдену позицию РФ по вопросу вступления Украины в НАТО

Песков заявил о готовности Путина четко обозначить Байдену позицию РФ по вопросу вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратила внимание на заявление американского лидера Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это «новый элемент».

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Общество

Политика

Общество

Общество

Общество

Экономика

Общество

Общество

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика