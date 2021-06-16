Сенатор Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия в Крыму

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16 июня 2021, 14:29 Источник: «ПолитРоссия»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российский сенатор Франц Клинцевич допустил возможность развертывания тактического ядерного оружия на территории Крымского полуострова. Соответствующее заявление член Совета Федерации сделал в разговоре с журналистами.

Клинцевич отметил, что Москва в ответ на активизацию Североатлантического альянса в Черном море усиливает Черноморский флот. Так, за последние годы ЧФ получил шесть дизельных подлодок.

Парламентарий констатировал, что российская группировка в Крыму является полностью самодостаточной, ей не хватает только тактического ядерного оружия. Оно, вероятно, появится на полуострове в обозримом будущем, спрогнозировал Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее в среду, американское издание The National Interest написало, что военному флоту США нужно опасаться российских атомных субмарин «Борей» с ракетами «Булава».

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