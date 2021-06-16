National Interest: военному флоту США нужно опасаться российских атомных подлодок «Борей» с ракетами «Булава»

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16 июня 2021, 10:23 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, mod_russia / globallookpress.com

Военному флоту Соединенных Штатов нужно опасаться российских атомных подлодок проекта «Борей», оснащенных ракетами «Булава». На это указывается в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что в настоящий момент на вооружении Москвы находятся четыре субмарины класса «Борей». Всего планируется изготовить десять подобных кораблей.

Констатируется, что данные подлодки способны развивать скорость до тридцати трех узлов. Кроме того, «Бореи» отличает значительная огневая мощь. Каждая из субмарин оснащена шестнадцатью баллистическими ракетами «Булава». Этот снаряд может нести от шести до десяти боеголовок мощностью до 160 килотонн.

Американский флот должен опасаться «Бореев», резюмируется в публикации NI, которую пересказали авторы портала «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu отметил, что Вашингтон не осмелится развязать войну против Москвы из-за наличия у нее ядерного оружия и союзников в лице Китая и Индии.

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