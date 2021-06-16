Аргументы Недели В мире 13+

Sohu: США не осмелятся развязать войну с Россией из-за наличия у нее ядерного оружия и союзников в лице Китая и Индии

, 08:27

Sohu: США не осмелятся развязать войну с Россией из-за наличия у нее ядерного оружия и союзников в лице Китая и Индии
Американский военный, pixabay.com

Соединенные Штаты не осмелятся развязать военный конфликт с Российской Федерацией из-за наличия у нее ядерного вооружения и союзников в лице КНР и Индии. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что американцы боятся средств массового уничтожения, которые имеются в арсенале Москвы. Еще одной причиной нереальности сценария войны Вашингтона против РФ сайт назвал наличие у нее важных союзников. К ним ресурс отнес не только Пекин, с которым Россия развивает стратегическое сотрудничество, но и Индию.

Если между США и Москвой вспыхнет вооруженное противостояние, южноазиатское государство с большой долей вероятности займет сторону РФ, спрогнозировал Sohu. В процитированной публикации констатируется, что Нью-Дели контролирует важнейший транспортный канал в Индийском океане, благодаря чему в случае необходимости сможет сдержать развертывание американской армии. США осознают, что из-за этого способны оказаться в невыгодном положении еще до начала конфликта с Россией, поэтому не решатся на него, отмечает китайский портал.

Ранее сегодня отечественное сетевое издание Avia.pro написало, что ракетоносцы Ту-160 могли отработать условное уничтожение группы из 40 кораблей НАТО в Балтийском море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров обновил прогноз по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, максимальный показатель новых случаев может быть зафиксировано к концу июня.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Общество