Sohu: США не осмелятся развязать войну с Россией из-за наличия у нее ядерного оружия и союзников в лице Китая и Индии

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16 июня 2021, 08:27

Американский военный, pixabay.com

Соединенные Штаты не осмелятся развязать военный конфликт с Российской Федерацией из-за наличия у нее ядерного вооружения и союзников в лице КНР и Индии. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что американцы боятся средств массового уничтожения, которые имеются в арсенале Москвы. Еще одной причиной нереальности сценария войны Вашингтона против РФ сайт назвал наличие у нее важных союзников. К ним ресурс отнес не только Пекин, с которым Россия развивает стратегическое сотрудничество, но и Индию.

Если между США и Москвой вспыхнет вооруженное противостояние, южноазиатское государство с большой долей вероятности займет сторону РФ, спрогнозировал Sohu. В процитированной публикации констатируется, что Нью-Дели контролирует важнейший транспортный канал в Индийском океане, благодаря чему в случае необходимости сможет сдержать развертывание американской армии. США осознают, что из-за этого способны оказаться в невыгодном положении еще до начала конфликта с Россией, поэтому не решатся на него, отмечает китайский портал.

Ранее сегодня отечественное сетевое издание Avia.pro написало, что ракетоносцы Ту-160 могли отработать условное уничтожение группы из 40 кораблей НАТО в Балтийском море.

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