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Сайт Avia.pro: российские ракетоносцы Ту-160 могли отработать условное уничтожение группы из 40 кораблей НАТО в Балтийском море

, 07:46 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: российские ракетоносцы Ту-160 могли отработать условное уничтожение группы из 40 кораблей НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО, pixabay.com

Российские ракетоносцы Ту-160 могли отработать условное уничтожение группы из 40 кораблей Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря. На это указывается в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад два Ту-160, покинув место своего базирования под городом Саратовом, вошли в воздушное пространство над Балтикой, которая стала районом проведения учений НАТО Baltops 2021. Стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С и Су-27.

Сайт отмечает, что Ту-160 могли отработать условное уничтожение группы из 40 судов западного блока в акватории.

Ранее в среду тот же самый ресурс написал, что российский флот мог отработать условный удар по базе американских ВМС на Гавайских островах в ответ на маневры НАТО.

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