Avia.pro: российский флот мог отработать условный удар по базе ВМС США на Гавайях в ответ на учения НАТО

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16 июня 2021, 07:21 Источник: Аvia.pro

Корабль, pixabay.com

Российский флот мог отработать условный удар по базе ВМС Соединенных Штатов на Гавайских островах в ответ на учения Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад Москва отправила по направлению к Гавайям большое количество боевых кораблей и несколько дальних противолодочных самолетов Ту-142. По мнению авторов сайта, это, вероятно, свидетельствует об отработке флотом РФ условного удара по базе ВМС США, расположенной на островах.

Журналисты отметили, что российская сторона могла пойти на данный шаг в ответ на провокационные учения НАТО. Из процитированной публикации следует, что речь идет о маневрах Baltops 2021.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что член Совета Федерации Франц Клинцевич озвучил точку зрения, согласно которой западный блок ведет подготовку к полноценной войне с Россией.

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