Сенатор Франц Клинцевич: НАТО ведет подготовку к полноценной войне с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июня 2021, 17:45 Источник: «ПолитРоссия»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс ведет подготовку к полноценному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал сенатор Франц Клинцевич.

Некоторое время назад стало известно, что в Черное море вошли британский эсминец «Дефендер», оснащенный управляемыми ракетами, и нидерландский фрегат «Эвертон». Ранее, в январе текущего года в акватории были замечены американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук».

Клинцевич, комментируя действия НАТО для журналистов, отметил, что западный блок готовится к полноценной войне с Россией. По словам члена Совета Федерации, альянс направляет свои корабли в Черное море с целью рекогносцировки и обучения личного состава. Фактически силы НАТО занимаются сбором сведений о боевом потенциале Черноморского флота РФ, констатировал Франц Клинцевич.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми выступил с утверждением, по которому слухи о создании военной базы России на Кубе спровоцировали панику в Пентагоне.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости