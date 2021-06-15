Экс-разведчик Кедми: слухи о создании военной базы России на Кубе спровоцировали панику в Пентагоне

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15 июня 2021, 17:18 Источник: «ПолитПазл»

Здание Пентагона, pixabay.com

Слухи о создании военной базы Российской Федерации на Кубе спровоцировали панику в Пентагоне. С соответствующим утверждением выступил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Портал «ПолитПазл» напоминает, что до 2002-го возле Гаваны действовал отечественный центр радиоэлектронной разведки. В конце прошлого года на Кубе с визитом побывал Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ РФ. В связи с этим появились слухи о том, что Москва намерена создать на территории страны, которая находится в 180 километрах от Соединенных Штатов, полноценную военную базу. Данные слухи спровоцировали панику в американском Минобороны, утверждает Яков Кедми.

Если опасения Вашингтона подтвердятся, баланс сил в западном полушарии может существенно измениться, добавил экс-разведчик.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкое издание Die Presse написало, что Запад готовит провокацию против России в виде саммита НАТО в Литве.

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