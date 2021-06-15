Die Presse: Запад готовит провокацию против России в виде саммита НАТО в Литве

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15 июня 2021, 16:50 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Запад готовит провокацию против Российской Федерации в виде саммита Североатлантического альянса в Литве. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.

Издание Die Presse пишет, что следующий саммит НАТО состоится в Литве, на территории одной из пяти стран блока, которые имеют общую границу с Россией. Немецкие журналисты обратили внимание на то, что после присоединения Крыма к РФ в 2014 году альянс не проводил свои встречи в бывших советских республиках.

Литовский саммит на фоне напряженных отношений между Западом и Москвой станет провокацией против нее, указывается в публикации Die Presse, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Ранее во вторник сообщалось, что главком шведской армии Микаэль Бюден допустил возможность «вооруженного нападения» РФ на данное скандинавское государство.

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