Запад готовит провокацию против Российской Федерации в виде саммита Североатлантического альянса в Литве. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.
Издание Die Presse пишет, что следующий саммит НАТО состоится в Литве, на территории одной из пяти стран блока, которые имеют общую границу с Россией. Немецкие журналисты обратили внимание на то, что после присоединения Крыма к РФ в 2014 году альянс не проводил свои встречи в бывших советских республиках.
Литовский саммит на фоне напряженных отношений между Западом и Москвой станет провокацией против нее, указывается в публикации Die Presse, пересказанной порталом «ПолитРоссия».
Ранее во вторник сообщалось, что главком шведской армии Микаэль Бюден допустил возможность «вооруженного нападения» РФ на данное скандинавское государство.
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