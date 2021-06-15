Главком армии Швеции Бюден допустил возможность «вооруженного нападения» России на страну

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15 июня 2021, 15:54

Шведский корабль, Sweden hunts suspected foreign s / globallookpress.com

Микаэль Бюден, главнокомандующий шведской армии, допустил возможность «вооруженного нападения» Российской Федерации на страну. По данному вопросу военный высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как информирует газета Aftonbladet, Бюден озвучил утверждение, согласно которому Москва подрывает европейские структуры безопасности. В качестве примеров подобного поведения главком привел присоединение Крымского полуострова и военное противостояние на востоке Украины, в разжигании которого Запад обвиняет РФ.

Микаэль Бюден допустил, что Швеция может подвергнуться «вооруженному нападению» России.

Как сообщалось ранее во вторник, британское издание The Mirror обратило внимание на то, что флот РФ устроил в Баренцевом море стрельбы из зенитного комплекса «Кинжал» в преддверии переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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