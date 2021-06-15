The Mirror: флот России устроил в Баренцевом море стрельбы из зенитного комплекса «Кинжал» в преддверии встречи Путина с Байденом

Российский флот устроил в Баренцевом море стрельбы из зенитного комплекса «Кинжал» в преддверии встречи президента страны Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом говорится в публикации британских СМИ.
Издание The Mirror пишет, что Москва провела учения в Баренцевом море, к которым привлекли восемь тактических групп, свыше двадцати боевых кораблей и субмарин, порядка десяти самолетов и вертолетов. В ходе маневров были, в частности, осуществлены стрельбы из комплекса «Кинжал».
В материале британского издания, пересказанном порталом «ПолитРоссия», обращается внимание на то, что стрельбы прошли в преддверии переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом в Швейцарии.
Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Марек Будзиш спрогнозировал, что в случае конфликта с НАТО российская армия может захватить часть Польши в течение 90 часов.
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