Военный аналитик Будзиш: в случае конфликта с НАТО армия России может захватить часть Польши за 90 часов

В случае вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом армия Российской Федерации может захватить часть Польши за 90 часов. Соответствующий прогноз высказал Марек Будзиш, польский военный аналитик.
По мнению специалиста, если произойдет столкновение между Москвой и НАТО, силы России атакуют в первую очередь прибалтийские республики и Польшу. Будзиш полагает, что возможности армии РФ позволяют ей достичь своих стратегических целей всего за 90 часов. Среди данных целей – овладение польскими Южным Подляшьем и Варминьско-Мазурским воеводством.
Ранее сегодня сообщалось, что ресурс Avia.pro допустил возможность военного вторжения США в Белоруссию из-за политики ее президента Александра Лукашенко.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.