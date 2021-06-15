Военный аналитик Будзиш: в случае конфликта с НАТО армия России может захватить часть Польши за 90 часов

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15 июня 2021, 14:51 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом армия Российской Федерации может захватить часть Польши за 90 часов. Соответствующий прогноз высказал Марек Будзиш, польский военный аналитик.

По мнению специалиста, если произойдет столкновение между Москвой и НАТО, силы России атакуют в первую очередь прибалтийские республики и Польшу. Будзиш полагает, что возможности армии РФ позволяют ей достичь своих стратегических целей всего за 90 часов. Среди данных целей – овладение польскими Южным Подляшьем и Варминьско-Мазурским воеводством.

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