Портал Avia.pro допустил возможность военного вторжения США в Белоруссию из-за политики Лукашенко

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15 июня 2021, 12:19 Источник: Аvia.pro

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут пойти на военное вторжение в Белоруссию из-за политического курса, который проводит ее президент Александр Лукашенко. Такой вариант развития событий допускается в материале российских интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro привел выдержки из слушаний в американском Сенате, где обсуждались новые санкции в отношении Минска. Замруководителя белорусского МИД Сергей Алейник, опубликовавший данные выдержки, отметил, что речь идет о «полномасштабном наступлении» США.

Портал допустил возможность того, что Вашингтон, помимо ограничительных мер, пойдет на военное вторжение в бывшую советскую республику. Авторы ресурса назвали «примечательным» то, что глава Белоруссии Александр Лукашенко некоторое время назад выступил за обучение населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием.

«Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай Бог у нас», - констатировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что эксперт Артем Шрайбман назвал главу белорусского МИД Владимира Макея наиболее вероятным следующим президентом республики.

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