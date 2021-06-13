Политолог Шрайбман назвал главу МИД Макея наиболее вероятным преемником Лукашенко на посту президента Белоруссии

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13 июня 2021, 16:04

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, MFA Russia / globallookpress.com

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей является наиболее вероятным преемником Александра Лукашенко на посту президента бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Артем Шрайбман.

Как отметил эксперт в эфире YouTube-канала «Центр новых идей», главным качеством при выборе преемника для Лукашенко станет «проверенная временем и опытом лояльность». По словам Шрайбмана, у Макея лучшие шансы стать новым главой государства, поскольку он доказал свою преданность действующему белорусскому лидеру, как никто другой.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, согласно которому «поглощение» Белоруссии Россией не за горами.

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