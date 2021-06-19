Российский наемник из «Азова» Широбоков призвал жителей Украины готовиться к войне с РФ

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19 июня 2021, 13:49

Украинские резервисты, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Жители Украины должны готовиться к войне с Россией. С соответствующим призывом выступил россиянин Артем Широбоков, осужденный в стране за наемничество боец националистического формирования «Азов» (запрещенная в РФ организация).

Широбоков, ставший собеседником авторов YouTube-канала ISLND TV, заявил, что считает нереалистичным сценарий развала России. Поэтому украинцам нужно готовиться к войне с соседним государством, полагает мужчина.

Он также отметил, что вооруженный конфликт на территории Донбасса, в участии в котором киевская сторона обвиняет Москву, может закончиться только наступлением сил Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, указал на способность армии бывшей советской республики отвоевать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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