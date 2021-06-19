РФ выделила для помощи Армении 3,2 миллиона долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2021, 13:35 Источник: Facebook

доллары, pixabay.com

Правительство Российской Федерации выделило для помощи Армении в постконфликтном восстановлении 3,2 миллиона долларов. Соответствующую информацию предоставили в субботу в посольстве РФ в Ереване.

Уточняется, что российское правительство решило профинансировать проект Программы развития ООН по оказанию содействия регионам Республики Армения, которые сильнее других пострадали в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Именно с данной целью из бюджета было выделено 3,2 миллиона долларов.

Армянская сторона к настоящему моменту получила официальное уведомление о вышеуказанном решении Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости