СКР Армении: количество без вести пропавших с армянской стороны после войны в Карабахе составляет 275 человек

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17 июня 2021, 13:23 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

По состоянию на 16 июня 2021 года, количество без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц с армянской стороны после войны в Нагорном Карабахе составляет 275 человек. Данные о числе пропавших без вести граждан уточнил в четверг, 17 июня, Следственный комитет Республики Армения.

Днем ранее бывший президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с избирателями в Котайкской области заявил, что без вести в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе пропали 1064 человека.

Саргсян обнародовал документ, в котором указана эта цифра. Она фигурирует в докладе Фонда страхования военнослужащих, представленном в апреле правительству Армении.

В Следственном комитете пояснили, что появившаяся информация о более тысяч пропавших без вести граждан относится к финансовой отчетности о денежной компенсации, выплаченной семьям пропавших после боевых действий военнослужащих, в это не отражает количество граждан, дела по которым находятся в уголовном производстве.

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