Здание школы обрушилось в Антверпене

Здание начальной школы обрушилось в бельгийском Антверпене. Согласно последней информации сотрудников местных СМИ, в результате данного происшествия погиб по меньшей мере один человек, есть пострадавшие.
Подчеркивается, что здание начальной школы обрушилось, когда там проводились строительные работы. К настоящему моменту поступили данные о том, что пострадали девять человек, вероятнее всего, все они являются сотрудниками ремонтных служб.
Местонахождение еще пяти человек после инцидента остается неизвестным, ведутся поисково-спасательные работы.
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