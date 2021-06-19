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Здание школы обрушилось в Антверпене

, 12:40 Источник: DPA

Здание школы обрушилось в Антверпене
скорая помощь в Бельгии, Alexandros Michailidis/ZUMAPRESS.com

Здание начальной школы обрушилось в бельгийском Антверпене. Согласно последней информации сотрудников местных СМИ, в результате данного происшествия погиб по меньшей мере один человек, есть пострадавшие.

Подчеркивается, что здание начальной школы обрушилось, когда там проводились строительные работы. К настоящему моменту поступили данные о том, что пострадали девять человек, вероятнее всего, все они являются сотрудниками ремонтных служб.

Местонахождение еще пяти человек после инцидента остается неизвестным, ведутся поисково-спасательные работы.

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