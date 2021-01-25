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Четырехэтажное здание частично обрушилось в Тверской области

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четырехэтажное здание частично обрушилось в Тверской области
кирпичная стена, pixabay.com

В городе Вышний Волочок Тверской области частично обрушилось четырехэтажное здание на площади около 1 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник сообщил представитель экстренных служб региона.

Согласно последней информации источника, речь идет о кирпичном здании, которое в настоящий момент является неэксплуатируемым.

По предварительным данным, в момент происшествия людей в помещениях не было. К настоящему моменту на место случившегося прибыли спасатели. Информации о том, по какой причине произошло частичное обрушение этого дома  в СМИ пока не поступало.

ЕТ

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