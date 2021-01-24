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Аргументы Недели Происшествия 13+

В столице рухнул потолок подземного перехода

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

В столице рухнул потолок подземного перехода
подземный переход, фото: pixabay.com

Потолок обрушился в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская" в Москве. В диспетчерской ГБУ "Гормост" сообщили, что в результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Причиной обрушения называют попадание грунтовых вод, поэтому металлические опоры разрушились.

Последствия инцидента уже убрали.

В столице рухнул потолок подземного перехода

фото: соцсети

НС

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