В Белом доме назвали сообщения о приостановке военной помощи Украине «ерундой»

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19 июня 2021, 07:15 Источник: РИА "Новости"

Джен Псаки, Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В Белом доме назвали информацию о приостановке военной помощи Украине "ерундой". Подчеркивается, что только на прошлой неделе стране предоставили 150-миллионный пакет помощи в сфере безопасности.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки подчеркивается, что на данный момент Киеву в полном объеме предоставлена помощь, которую запланировал конгресс. В тексте также говорится, что США подготовили "средства" на случай "дальнейшего вторжения" России на Украину. Псаки, однако, не сообщила, о каких именно суммах идет речь.

Напомним, РФ не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса Киевом.

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