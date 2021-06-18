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США не передали очередной пакет военной помощи Украине

, 22:07

США не передали очередной пакет военной помощи Украине
Фото: соцсети

Америка на время заморозила военную помощь Украине. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на издание Politico. Возможно, этот факт является последствием переговоров, состоявшихся в Женеве, президентов: Путина и Байдена.

По данным издания Politico размер задержанного Вашингтоном американского пакета военной помощи Украине должен был составить 100 млн. долл. Он включал поставку средств связи, противобатарейных радаров, медицинского оборудования и летального вооружения. По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн. Но, поскольку Россия объявила об отводе войск от границы с Украиной и в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве, Совет национальной безопасности США приостановил выделение этого пакета Незалежной.

Как сообщили трое лиц, знакомых с дискуссиями в американской администрации, Совет национальной безопасности изначально поручил должностным лицам подготовить пакет помощи, поскольку усиление российского военного присутствия возле границ с Украиной и в Крыму стало все больше вызывать обеспокоенность Вашингтона.

Сообщается что в сегмент летального оружия «пакета» были включены: системы ближней противовоздушной обороны, стрелковое оружие и противотанковые комплексы. Заморозка не означает полную отмену. Вашингтон в любой момент может направить этот пакет Украине.

Ранее, в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность оказания военной помощи Украине.

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