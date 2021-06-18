Минкультуры Украины внесло в «черный список» лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова
18 июня 2021, 13:47
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта, лидера группы "Земляне" Сергея Скачкова в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности".
В документе, который уже подписал глава украинского Минкультуры Александр Ткаченко, поручается обновить перечень лиц, которые якобы представляют угрозу для безопасности страны, дополнив его именем музыканта Сергея Скачкова, передает RT.
Напомним, в январе текущего года спиоск лиц, которые "угрожают" безопасности Украины, дополнили российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова.
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