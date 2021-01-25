Певицу Алену Апину внесли в «черный список» на Украине

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25 января 2021, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Апина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вечером в понедельник, 25 января, стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" знаменитых российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову.

Уточняется, что 14 января текущего года в ведомство поступили письма Службы безопасности Украины о включении гражданок Российской Федерации Алены Апиной и Юлии Глебовой в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Соответствующими приказами от 22 января 2021 года артистки были внесены в "черный список", сообщает RT.

Отметим, что по состоянию на 25 января в вышеуказанном перечне значатся 159 человек.