ВКС России и сирийские военные обнаружили тайники джихадистов с оружием и боеприпасами

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18 июня 2021, 10:58 Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС и сирийские военнослужащие обнаружили тайники джихадистов с оружием и боеприпасами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал «Русская весна», в результате розыскной операции, предпринятой ВКС РФ и армией Сирии, в районе горы Джебель-Шдайед на территории арабской республики были обнаружены три тайника боевиков. Там, в частности, хранились восемнадцать автоматов, пулемет, снайперская винтовка, взрывчатые вещества, боеприпасы. Найденное вооружение будет уничтожено, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в пятницу сообщалось, что американская авиация отработала условное уничтожение российских С-400 на учениях, состоявшихся в Африке.

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