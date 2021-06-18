ВКС России и сирийские военные обнаружили тайники джихадистов с оружием и боеприпасами

Российские ВКС и сирийские военнослужащие обнаружили тайники джихадистов с оружием и боеприпасами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал «Русская весна», в результате розыскной операции, предпринятой ВКС РФ и армией Сирии, в районе горы Джебель-Шдайед на территории арабской республики были обнаружены три тайника боевиков. Там, в частности, хранились восемнадцать автоматов, пулемет, снайперская винтовка, взрывчатые вещества, боеприпасы. Найденное вооружение будет уничтожено, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в пятницу сообщалось, что американская авиация отработала условное уничтожение российских С-400 на учениях, состоявшихся в Африке.
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